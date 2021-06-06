В Челябинске школьника убило током

Предполагают, что мальчик взялся за оголенный провод Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске нашли тело школьника. По предварительным данным, десятилетний мальчик мог погибнуть от удара током. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Трагедия произошла вечером 6 июня в Тракторозаводском районе.

«В вечернее время 6 июня на территории одного из жилищных комплексов обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками поражения электрическим током, — заявили в пресс-службе. — По предварительным данным, мальчик взялся руками за оголенный провод, лежащий на земле».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2, ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Проводятся следственные действия. Устанавливается, на чьем балансе находился технический объект, от которого погиб ребенок и кто отвечал за безопасность на данном участке.