Национализированный челябинский «Ариант» не смог купить водку на 50 миллионов

Национализированная челябинская компания «ЦПИ-Ариант» не смогла приобрести водку на 50 млн рублей. Как следует из протокола торгов, на них никто не заявился.
«Сведения о признании закупки несостоявшейся. На участие в закупке не подано ни одной заявки», — отмечено в протоколе, которым располагает URA.RU.
«Ариант» планировал купить водку и другую ликероводочную продукцию. Так, заявлены были коктейли, горькая, сладкая и полусладкая настойки, фруктовые винные напитки с добавлением этилового спирта и без него. К содержанию предъявлялись свои требования.
«Аперитивы крепостью 12-35% оборотов должны быть произведены на основе ректификованного этилового спирта из пищевого сырья „Люкс“ с подчеркнуто специфическим ароматом или вкусом, получаемыми за счет внесения пищевых ингредиентов без добавления искусственных ароматизаторов», — отмечено в техзадании относительно одной из товарных позиций. Требования описаны для 16-ти из них.
Напитки требовались в таре разной емкости: вода — в бутылках от 0,1 литра до одного литра, настойки от 0,2 до 0,5 литра. Дополнительные требования озвучены для упаковки. Ящики должны были быть из гофрированного картона и без повреждений.
Подобные тендеры уже проводились. В августе «ЦПИ-Ариант» искал поставщика водки, тоже на 50 млн рублей. В итоге 14 августа нашелся единственный продавец, готовый реализовать водку по цене 1,129 тысячи рублей за единицу товара.
Холдинг «Ариант» принадлежал семьям Аристовых и Кретовых, но весной 2024 года стал государственным. После национализации бывшие собственники не раз пытались оспорить ее итоги, однако безуспешно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!