Дальневосточным семьям расширят детские льготы

На Дальнем Востоке родители смогут отправлять детей на отдых по бесплатной путевке, даже если у них самих не получается поехать вместе с ними. С этой инициативой вице-спикер Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам регионов ДФО, и получила поддержку, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР. По действующему закону, льготой можно воспользоваться, только если ребенок путешествует вместе с родителями.
«Юрий Петрович [Трутнев] поддержал предложение. Учитывая, что организация отдыха детей летом — важная государственная задача, он поручил провести совещание с губернаторами по этому вопросу и обеспечить реализацию дополнительной меры поддержки», — отметила Яровая.
У семей сохранится право воспользоваться льготой раз в два года. Категории жителей, которые смогут получить эту льготу, также останутся прежними, пояснили в ЕР. Норма во всех дальневосточных регионах начнет работать уже этим летом.
По словам Яровой, этот вопрос регулируется законами субъектов. Поэтому региональные власти должны оперативно внести соответствующие изменения в законодательство. Например, парламент Камчатского края по ее инициативе примет изменения уже 16 июня.
«Такое решение в полной мере соотносится с задачами, поставленными президентом РФ в послании Федеральному Собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелетов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления. Некоторые регионы уже пошли по этому пути», — добавила Яровая.
В послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу ЕР о возврате семьям половины стоимости путевки в детские лагеря. С этим предложением партия вышла в марте. Программа начала работать в мае. Она будет действовать до 15 сентября. Оплатить путевку на отдых нужно до 31 августа. Выступая на форуме «Большой семейный совет», председатель ЕР Дмитрий Медведев предложил сделать детский «туристический кешбэк» ежегодным.
Подписывайтесь на URA.RU в