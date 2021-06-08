Дальневосточным семьям расширят детские льготы

Дальневосточные семьи смогут бесплатно отправлять детей на летний отдых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Дальнем Востоке родители смогут отправлять детей на отдых по бесплатной путевке, даже если у них самих не получается поехать вместе с ними. С этой инициативой вице-спикер Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам регионов ДФО, и получила поддержку, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР. По действующему закону, льготой можно воспользоваться, только если ребенок путешествует вместе с родителями.

«Юрий Петрович [Трутнев] поддержал предложение. Учитывая, что организация отдыха детей летом — важная государственная задача, он поручил провести совещание с губернаторами по этому вопросу и обеспечить реализацию дополнительной меры поддержки», — отметила Яровая.

У семей сохранится право воспользоваться льготой раз в два года. Категории жителей, которые смогут получить эту льготу, также останутся прежними, пояснили в ЕР. Норма во всех дальневосточных регионах начнет работать уже этим летом.

Ирина Яровая расширила льготу для дальневосточных семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Яровой, этот вопрос регулируется законами субъектов. Поэтому региональные власти должны оперативно внести соответствующие изменения в законодательство. Например, парламент Камчатского края по ее инициативе примет изменения уже 16 июня.

«Такое решение в полной мере соотносится с задачами, поставленными президентом РФ в послании Федеральному Собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелетов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления. Некоторые регионы уже пошли по этому пути», — добавила Яровая.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал инициативу ЕР о возврате семьям половины стоимости путевки в детские лагеря. С этим предложением партия вышла в марте. Программа начала работать в мае. Она будет действовать до 15 сентября. Оплатить путевку на отдых нужно до 31 августа. Выступая на форуме «Большой семейный совет», председатель ЕР Дмитрий Медведев предложил сделать детский «туристический кешбэк» ежегодным.