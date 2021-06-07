07 июня 2021
06 июня 2021

Опальный экс-директор театра подала в суд на правительство ХМАО. От властей требуют 2 рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, правительство хмао, дом правительства
Экс-глава сургутского театра Тамара Лычкатая просит суд восстановить ее в должности Фото:

Экс-директор сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая подала суд на правительство ХМАО. Она хочет восстановиться на работе в должности и компенсировать моральный вред — 2 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

«В Сургутский городской суд поступили исковые заявления уволенного директора „Сургутский музыкально-драматический театр“ Лычкатой Т.Н. к „Сургутский музыкально-драматический театр“ и Правительству ХМАО, Департаменту культуры ХМАО о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе и компенсации морального вреда», — сказано в сообщении на сайте горсуда.

В качестве компенсации морального вреда Лычкатая просит суд взыскать 2 рубля. Предварительные судебные заседания назначены на 21 июня. Тамара Лычкатая и ее адвокат Анатолий Анохин не ответили на телефонные звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, Тамара Лычкатая считает, что ее увольнение произошло с нарушением законодательства. Она освободила пост главы Сургутского музыкально-драматического театра после коррупционного скандала, который закончился возбуждением уголовного дела против ее заместителя Александра Лычкатого. Он подозревается в получении взятки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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