Экс-глава сургутского театра Тамара Лычкатая просит суд восстановить ее в должности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-директор сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая подала суд на правительство ХМАО. Она хочет восстановиться на работе в должности и компенсировать моральный вред — 2 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

«В Сургутский городской суд поступили исковые заявления уволенного директора „Сургутский музыкально-драматический театр“ Лычкатой Т.Н. к „Сургутский музыкально-драматический театр“ и Правительству ХМАО, Департаменту культуры ХМАО о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе и компенсации морального вреда», — сказано в сообщении на сайте горсуда.

В качестве компенсации морального вреда Лычкатая просит суд взыскать 2 рубля. Предварительные судебные заседания назначены на 21 июня. Тамара Лычкатая и ее адвокат Анатолий Анохин не ответили на телефонные звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, Тамара Лычкатая считает, что ее увольнение произошло с нарушением законодательства. Она освободила пост главы Сургутского музыкально-драматического театра после коррупционного скандала, который закончился возбуждением уголовного дела против ее заместителя Александра Лычкатого. Он подозревается в получении взятки.