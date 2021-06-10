На мастер-класс по ораторскому искусству вызывали чиновников со всей Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО организовали для мэров и их заместителей мастер-класс по повышению ораторского мастерства. Об этом URA.RU сообщил один из участников мероприятия.

«Всех вызвали в Ханты-Мансийск, учеба была организована там. Пригласили специального коуча (тренера) из Москвы. Правда, неделя выдалась сложная. Часть югорских мэров в это время была в Екатеринбурге, на совещании по межнациональным отношениям. Другая вошла в состав окружной правительственной делегации для поездки в Татарстан. Так что на учебе в основном были заместители. Но присутствовали, например, главы Ханты-Мансийского и Октябрьского района Кирилл Минулин и Анна Куташова», — рассказал инсайдер.

Один из югорских мэров на условиях анонимности сообщил, что не считает подобные краткосрочные курсы полезным мероприятиям: «Все равно не успеваешь все запомнить, отработать и потом применять в жизни. Что мы, не знаем, как разговаривать с подчиненными или населением, чтобы быть понятыми? Поэтому отправлял на обучение зама». В департамент общественных и внешних связей ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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