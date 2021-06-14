Киев увидел сигнал от России перед встречей Путина и Байдена

Российский законопроект о паспортизации в Белоруссии и на Украине — это «последний сигнал» Кремля Киеву перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такой сигнал создает угрозу Украине, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
«Теперь граждане Украины и Беларуси смогут получать паспорта на основе „самоидентификации“. После полной паспортизации оккупированного Донбасса будет попытка оформить несколько миллионов паспортов и создать в Украине „пятую колонну“, которая будет лояльна к России и в случае необходимости будет призывать Россию их защитить», — написал Климкин на своей странице на Facebook.
Экс-министр считает, что российский закон о паспортизации создает угрозу вмешательства в дела Украины. По словам Климкина, таким образом Москва готовит тест для украинской государственности.
Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о репатриации. Документ предлагает российское гражданство украинцам и белорусам, пишет «Национальная служба новостей». Для этого им достаточно только «идентифицировать себя». Авторы законопроекта считают, что репатриация поможет привлечь в Россию миллионы соотечественников.
Подписывайтесь на URA.RU в