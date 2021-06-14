14 июня 2021

Киев увидел сигнал от России перед встречей Путина и Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , документ, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
На Украине высказались о новых правилах получения российского гражданства Фото:

Российский законопроект о паспортизации в Белоруссии и на Украине — это «последний сигнал» Кремля Киеву перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такой сигнал создает угрозу Украине, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

«Теперь граждане Украины и Беларуси смогут получать паспорта на основе „самоидентификации“. После полной паспортизации оккупированного Донбасса будет попытка оформить несколько миллионов паспортов и создать в Украине „пятую колонну“, которая будет лояльна к России и в случае необходимости будет призывать Россию их защитить», — написал Климкин на своей странице на Facebook.

Экс-министр считает, что российский закон о паспортизации создает угрозу вмешательства в дела Украины. По словам Климкина, таким образом Москва готовит тест для украинской государственности.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о репатриации. Документ предлагает российское гражданство украинцам и белорусам, пишет «Национальная служба новостей». Для этого им достаточно только «идентифицировать себя». Авторы законопроекта считают, что репатриация поможет привлечь в Россию миллионы соотечественников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...