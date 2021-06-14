В Росстате назвали категорию россиян с самой большой пенсией

Государственным служащим в России положены самые большие пенсионные выплаты. Такая информация следует из данных Росстата.
«По состоянию на 1 января, средний размер пенсии госслужащих достиг 22 792 рубля (средний размер пенсии в целом — 15 744 рубля, а средний размер пенсии по старости — 16 790 рублей)», — приводит данные ведомства РБК. При этом средний размер страховых выплат по достижении пенсионного возраста в РФ на 1 января 2021 года составил в целом 16 789 рублей. Эта сумма превышает прошлогоднюю на 5,7% (+911,58 рубля).
С 1 января индексация выплат неработающим пенсионерам составила 6,3%. В результате средний размер страховых выплат по старости неработающего пенсионера, по данным Счетной палаты РФ, повысился на 1 032,25 рубля и составил 17 535,98 рубля.
Страховые пенсии для неработающих пенсионеров будет повышаться 1 января каждого года. В 2022 году пенсии должны увеличить на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, в 2024-м — на 5,5%.
Ранее россияне озвучили желаемый размер пенсии — 45—60 тысяч рублей в месяц. Это следует из опроса СберНПФ и Rambler&Co. 49% респондентов убеждены, что обеспечить такой доход пенсионеру должно государство.
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