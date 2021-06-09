Куратор ремонта дорог в Сургуте уходит в отставку

Курировать ремонт дорог в Сургуте будет новый специалист Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор сургутской «Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Олег Черемисин (ХМАО) уходит в отставку. Эта структура отвечает за выполнение всех дорожных работ в городе. О кадровых изменениях в учреждении рассказал источник, близкий к дорожной отрасли.

«Черемисин на этой должности находился около года. Но с приходом новой команды было понятно, что надолго он там не останется. Новый замглавы города Сергей Полукеев, ответственный за ЖКХ, уже ищет нового куратора дорожного ремонта в Сургуте. Возможно, это будет какой-то иногородний специалист», — отметил инсайдер.

Черемисин в общении с журналистом URA.RU заявил, что не может сейчас говорить, поскольку находится на совещании. Полукеев не ответил на телефонный звонок корреспондента URA.RU.

Ранее сообщалось, что заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сургута Константин Карпеткин увольняется из мэрии Сургута. Он переходит на аналогичную должность в администрацию Сургутского района.