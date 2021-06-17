Блогер Wylsacom посоветовал менять смартфон каждый день

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Wylsacom помог подписчикам определиться с выбором смартфона Фото:

Российский блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, опубликовал на своем youtube-канале новый ролик. В видео под названием «Android- неделька. Купил 7 смартфонов и вам советую» он рассказал о ежегодной распродаже бренда Xiaomi, которая проходит с 16 по 21 июня, и предложил россиянам менять телефоны каждый день.

В своем обзоре Петухов рассмотрел такие модели смартфонов как redmi 9, Poco m3, Redmi note 10 pro, Poco x3, Poco x3 pro, Mi 11 Lite и Poco F3. Блогер пользовался каждым телефоном один день и рассказал о своих впечатлениях. «Берешь свой многострадальный iPhone, выбрасываешь и ходишь с этими крутыми телефонами из обзора. Ты будешь доволен, ведь отдашь за эти модели ровно столько, сколько они стоят, а взамен получаешь все необходимые функции», — рассказал он в своем ролике.

Ранее Петухов рассказал о преимуществах новой умной колонки «Станция.Max» компании «Яндекс». По словам блогера, это уникальный продукт на рынке, который оснащен передовыми технологиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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