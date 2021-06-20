20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021
17 июня 2021

Власти Нижневартовска нашли замену ушедшему в отставку вице-мэру

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-мэра Нижневартовска Максима Коротаева заменит его зам Сергей Лях Фото:
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Смена власти в Нижневартовске

Должность замглавы Нижневартовска по ЖКХ после отставки Максима Коротаева временно займет заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Лях. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте общественных коммуникаций мэрии.

«Максим Коротаев уволился сегодняшним числом. И.о. заместителя главы Нижневартовска назначен Сергей Лях», — прокомментировали в городской администрации. Источник URA.RU, близкий к мэрии, сообщил, что Коротаев никому пока не озвучивает будущее место работы. Сам бывший вице-мэр не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Коротаев объявил о своем уходе из администрации. По версии инсайдеров агентства, решение чиновникам может быть связано с выводом активов управляющих компаний из муниципальной собственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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