Власти Нижневартовска нашли замену ушедшему в отставку вице-мэру

Вице-мэра Нижневартовска Максима Коротаева заменит его зам Сергей Лях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Должность замглавы Нижневартовска по ЖКХ после отставки Максима Коротаева временно займет заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Лях. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте общественных коммуникаций мэрии.

«Максим Коротаев уволился сегодняшним числом. И.о. заместителя главы Нижневартовска назначен Сергей Лях», — прокомментировали в городской администрации. Источник URA.RU, близкий к мэрии, сообщил, что Коротаев никому пока не озвучивает будущее место работы. Сам бывший вице-мэр не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Коротаев объявил о своем уходе из администрации. По версии инсайдеров агентства, решение чиновникам может быть связано с выводом активов управляющих компаний из муниципальной собственности.