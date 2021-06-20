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Вице-мэр Нижневартовска уходит в отставку. Прогноз URA.RU сбылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Из мэрии Нижневартовска уходит куратор сферы ЖКХ Максим Коротаев Фото:

Вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Максим Коротаев уходит в отставку. Об этом он написал у себя в аккаунте в Instagram.

«Друзья, без малого 5 лет назад [экс-глава Нижневартовска] Василий Тихонов предложил мне стать частью его команды и эти 10% моей жизни на сегодня стали незабываемыми для меня. Но сейчас я принял решение перейти на другую работу», — заявил Коротаев.

Он перечислил основные достижения мэрии за последние годы в сфере ЖКХ. Среди них — выросшие объемы ремонта дорог, расселение балков и аварийного жилья, реставрация городских памятников. Коротаев поблагодарил бывшего главу Нижневартовска и всю команду мэрии за совместно проделанную работу. «Всегда на связи и готов помочь, вне зависимости от места и должности. Жизнь длинная, земля круглая», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке Коротаева, которая должна была произойти после ухода с поста главы города Тихонова. По версии инсайдеров агентства, увольнение вице-мэра может быть связано с выводом активов управляющих компаний из муниципальной собственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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