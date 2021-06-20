Пиарщик Высокинского идет на повышение

Пресс-секретарь Александра Высокинского Анатолий Карманов займет руководящий пост в Центре управления регионом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пост замдиректора свердловского Центра управления регионом (ЦУР) согласован бывший пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга, а затем советник первого замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского Анатолий Карманов. Как он сообщил в беседе с URA.RU, он уже прошел проверку службы безопасности и готовится к выходу на работу.

«Я прошел три собеседования. проверку службы безопасности. До меня отсмотрели еще 10 кандидатур, но ни одну из них не согласовала Москва», — рассказал Карманов. По его словам, он будет единственным заместителем главы свердловского ЦУР Ильи Захарова. Взаимодействие со СМИ станет важным, но далеко не единственным направлением работы нового руководителя, отметил Карманов. «Предстоит большая комплексная работа и по аналитике и по выстраиванию общественных связей», — констатировал он.

Карманов был назначен пресс-секретарем мэра Екатеринбурга в мае 2020 года, когда пост главы города занимал Высокинский, ушедший в отставку 22 декабря. Затем Карманов работал помощником Высокинского после его перехода на место первого замгубернатора области. Пиарщик заверил, что обсудил с нынешним руководителем предстоящее повышение и получил благословение.