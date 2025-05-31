31 мая 2025

Екатеринбуржцы вынуждены весь день ждать рейс в Египет. Скрин

В Екатеринбурге на 12 часов перенесли самолет до Хургада
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет самолета перенесли более чем на 12 часов
Вылет самолета перенесли более чем на 12 часов Фото:

В аэропорту Кольцово на 12 часов перенесли рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines до курортного города Хургада. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Рейс UJ-724 должен был вылететь в 07:45 1 июня. Самолет египетской авиакомпании перенесли более чем на 12 часов. Согласно расписанию, воздушное судно должно вылететь из Екатеринбурга в 20:05.

Это не первый случай за последнее время, когда рейсы египетской авиакомпании задерживаются на длительное время. Недавно более чем на 20 часов был перенесен вылет в Шарм-Эль-Шейх. Ранее аэропорт Екатеринбурга также сталкивался с массовыми задержками и отменами рейсов после атаки дронов на московские аэропорты.

Пассажиры вынуждены ждать рейс более 12 часов
Пассажиры вынуждены ждать рейс более 12 часов
Фото:

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В аэропорту Кольцово на 12 часов перенесли рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines до курортного города Хургада. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Рейс UJ-724 должен был вылететь в 07:45 1 июня. Самолет египетской авиакомпании перенесли более чем на 12 часов. Согласно расписанию, воздушное судно должно вылететь из Екатеринбурга в 20:05. Это не первый случай за последнее время, когда рейсы египетской авиакомпании задерживаются на длительное время. Недавно более чем на 20 часов был перенесен вылет в Шарм-Эль-Шейх. Ранее аэропорт Екатеринбурга также сталкивался с массовыми задержками и отменами рейсов после атаки дронов на московские аэропорты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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