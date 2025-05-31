В аэропорту Кольцово на 12 часов перенесли рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines до курортного города Хургада. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Рейс UJ-724 должен был вылететь в 07:45 1 июня. Самолет египетской авиакомпании перенесли более чем на 12 часов. Согласно расписанию, воздушное судно должно вылететь из Екатеринбурга в 20:05.
Это не первый случай за последнее время, когда рейсы египетской авиакомпании задерживаются на длительное время. Недавно более чем на 20 часов был перенесен вылет в Шарм-Эль-Шейх. Ранее аэропорт Екатеринбурга также сталкивался с массовыми задержками и отменами рейсов после атаки дронов на московские аэропорты.
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