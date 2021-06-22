УГМК возьмет кредит в Сбербанке, чтобы закрыть другие займы

Завод «Уралэлектромедь» (входит в структуру холдинга УГМК) станет поручителем Уральской горно-металлургической компании по кредиту в Сбербанке на 5 млрд рублей. Решение было принято на внеочередном собрании акционеров свердловского завода 21 июня. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.
«Предоставить согласие на… заключение договора поручительства, по которому АО „Уралэлектромедь“ (поручитель) обязуется отвечать перед ПАО „Сбербанк России“ за исполнение должником ОАО „УГМК“… всех обязательств… по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками», — говорится в сообщении.
Сумма кредита, по которому «Уралэлектромедь» поручается за УГМК, составляет 5 млрд рублей. Срок возврата — 24 апреля 2024 года, размер процентной ставки, согласно договору, не может превышать 12% годовых. В решении сообщается, что кредит берется для пополнения оборотных средств УГМК и погашения обязательств по другим кредитам Сбербанка и других банков.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе УГМК не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU предположил, что часть суммы кредита будет потрачена на закупку сырья или на увеличение зарплат работникам. Он отметил, что в решении УГМК существует риск. «Если цены на медь пойдут вниз, то прибыль как финансовая подушка сократится и может в принципе исчезнуть. А если у компании большие кредиты, то их будет очень тяжело погашать: нет прибыли, придется погашать из получаемой выручки. Вследствие этого возникает опасность непогашения в срок процентных платежей. Но это пока что маловероятный сценарий», — отметил он.
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