21 июня 2021
20 июня 2021

Искусственный интеллект лишает работы чиновников ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Институты УРО РАН. Екатеринбург, интернет, провода, электроника, it, сервер, информационные технологии, компьютер
Автоматизированная система без участия чиновников принимает решение по заявлениям жителей Фото:

Искусственный интеллект обрабатывает заявки в сфере социальной поддержки без участия чиновников ХМАО, тем самым оставляя их без части своей работы. Система автоматически рассматривает заявление и принимает решение. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.

«В ХМАО в рамках нацпроекта „Цифровая экономика“ реализуются электронные услуги в сфере социальной поддержки „Услуга без чиновника“. Гражданин направляет заявление посредством портала госуслуг, затем оно поступает в автоматизированную систему обработки информации и автоматически принимается в работу, минуя чиновников. Для подтверждения данных сервис самостоятельно направляется запросы в ведомства», — сказал Ципорин.

Он также добавил, что автоматизированное принятие решений по заявлениям ускоряет получение ответа. Пока в «Услугах без чиновников» значатся шесть государственных услуг в социальной сфере:

  • Выплата ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильца;
  • Выплата ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов;
  • Подарок «Расту в Югре»;
  • Компенсация инвалидам расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
  • Ежемесячное пособие на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов;
  • Выдача справки о получении (неполучении) МСП.

До конца этого года планируется ввести в систему еще пять услуг:

  • Предоставление социального пособия неработающим пенсионерам, инвалидам с детства 1 и 2 групп;
  • Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда ХМАО;
  • Единовременная выплата на проезд многодетным семьям;
  • Региональная социальная доплата к пенсии;
  • Справка о получении ГСП для стипендии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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