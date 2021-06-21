Искусственный интеллект лишает работы чиновников ХМАО

Автоматизированная система без участия чиновников принимает решение по заявлениям жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Искусственный интеллект обрабатывает заявки в сфере социальной поддержки без участия чиновников ХМАО, тем самым оставляя их без части своей работы. Система автоматически рассматривает заявление и принимает решение. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.

«В ХМАО в рамках нацпроекта „Цифровая экономика“ реализуются электронные услуги в сфере социальной поддержки „Услуга без чиновника“. Гражданин направляет заявление посредством портала госуслуг, затем оно поступает в автоматизированную систему обработки информации и автоматически принимается в работу, минуя чиновников. Для подтверждения данных сервис самостоятельно направляется запросы в ведомства», — сказал Ципорин.

Он также добавил, что автоматизированное принятие решений по заявлениям ускоряет получение ответа. Пока в «Услугах без чиновников» значатся шесть государственных услуг в социальной сфере:

Выплата ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильца;

Выплата ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов;

Подарок «Расту в Югре»;

Компенсация инвалидам расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

Ежемесячное пособие на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов;

Выдача справки о получении (неполучении) МСП.

До конца этого года планируется ввести в систему еще пять услуг:

Предоставление социального пособия неработающим пенсионерам, инвалидам с детства 1 и 2 групп;

Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда ХМАО;

Единовременная выплата на проезд многодетным семьям;

Региональная социальная доплата к пенсии;

Справка о получении ГСП для стипендии.