26 августа 2021

Профессор РАН поспорил с Мясниковым о пользе вакцинации от COVID

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Коллективный иммунитет снижает уровень смертности, считает профессор Сергей Нетесов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Заявление доктора Александра Мясникова о том, что коллективный иммунитет не позволит победить COVID-19, было легкомысленным и неподтвержденным. Так считает член-корреспондент Российской академии наук профессор Сергей Нетесов.

«Человек в среднем болеет один-два раза в год простудой, но никто здесь не будет разрабатывать вакцину, потому что нет смертности. В случае с коронавирусом вакцина предохраняет от смертельных исходов, и поэтому имеет смысл и вакцинировать, и продолжать надеяться на то, что коллективный поствакцинальный иммунитет по крайней мере от смертельных исходов нас избавит», — заявил профессор «Ридусу». По его мнению, победа над COVID — это снижение смертности.

Подтвердил Нетесов свои слова ситуацией в Великобритании, где в последний месяц наблюдается рост заболеваемости из-за «дельта»-штамма при 80% вакцинированного населения. Однако количество летальных исходов и госпитализаций не увеличивается из-за прививок, сказал ученый.

При этом Нетесов не рискует давать прогнозы о достижении Россией коллективного иммунитета в 80% и считает, что до него нам еще «как до Луны». Причинами служат малое производство вакцины, нехватка мощности иммунизации, а также скептическое отношение населения к вакцинации.

Ранее Александр Мясников заявил, что надеждам на коллективный иммунитет в победе над коронавирусом не суждено сбыться. Объясняет он тем, что четвертая волна пандемии уже настигла США и Европу, а в России только начало спада третьей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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