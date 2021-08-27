В Минтруда назвали 40 способов покрыть дефицит Пенсионного фонда

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Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
В перечень способов погасить дефицит бюджета ПФР вошла даже продажа акций Фото:

Для покрытия дефицита бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования существует около 40 инструментов. Они перечислены в проектах правительственных постановлений, подготовленных Министерством труда РФ.

В ведомстве подготовили два документа: для ПФР и для ФСС. «В общей сложности в оба перечня вошли более 40 источников финансирования дефицита», — пишут «Известия». В частности, предлагается уменьшить объем пенсионных накоплений, размещенных на банковских депозитах, сократить финансовые активы самих фондов, уменьшить остатки средств финансового резерва и другие, вплоть до продажи акций и игры на курсах валют.

Дефицит ПФР в этом году составляет 494,8 млрд рублей, ФСС — 17,6 млрд рублей. Раньше бюджет фондов утверждал парламент, но в этом году этим занимается правительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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