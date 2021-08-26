26 августа 2021

Из Сургута открылись прямые перелеты в Турцию

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Первые международные перелеты будут выполнены 31 августа и 2 сентября Фото:

Международный аэропорт Сургута возобновил перелеты в Турцию. Первый вылет в Анталию будет выполнен 31 августа, следующий за ним — 2 сентября. Информация об этом опубликована на официальной странице аэропорта в соцсетях.

«В ночь с 31.08 на 01.09 авиакомпания AZUR air выполнит первый рейс в Анталью на лайнере boeing 757. 2 сентября из Сургута в Анталью полетит Nordwind Airlines на Airbus A321», — сказано в сообщении аэропорта.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что в ближайшее время также возобновится авиасообщение с Таджикистаном (Худжанд). «Также на данный момент идет согласование рейсов в Египет и Киргизия. Но эти рейсы пока не подтверждены», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что турэксперты назвали самые популярные места отдыха у жителей ХМАО. У жителей ХМАО после заявления федеральных властей об открытии прямых авиарейсов в Египет вырос спрос на посещение этой страны. Часть путешественников выбрали это направление взамен Турции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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