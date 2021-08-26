Из Сургута открылись прямые перелеты в Турцию

Международный аэропорт Сургута возобновил перелеты в Турцию. Первый вылет в Анталию будет выполнен 31 августа, следующий за ним — 2 сентября. Информация об этом опубликована на официальной странице аэропорта в соцсетях.
«В ночь с 31.08 на 01.09 авиакомпания AZUR air выполнит первый рейс в Анталью на лайнере boeing 757. 2 сентября из Сургута в Анталью полетит Nordwind Airlines на Airbus A321», — сказано в сообщении аэропорта.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что в ближайшее время также возобновится авиасообщение с Таджикистаном (Худжанд). «Также на данный момент идет согласование рейсов в Египет и Киргизия. Но эти рейсы пока не подтверждены», — сказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что турэксперты назвали самые популярные места отдыха у жителей ХМАО. У жителей ХМАО после заявления федеральных властей об открытии прямых авиарейсов в Египет вырос спрос на посещение этой страны. Часть путешественников выбрали это направление взамен Турции.
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