«Голос»: «Единая Россия» стала самой упоминаемой в соцсетях

«Единую Россию» за неделю упомянули в 138 тысячах постов в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Единая Россия» стала лидером по упоминаемости в социальных сетях с 20 июля по 22 августа. Об этом сообщает движение «Голос» (внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента).

«Лидером по упоминаемости за весь этот период стала „Единая Россия“ со 138 765 постами (32,1% от количества всех постов с упоминаниями партий). Однако достаточно близкие показатели наблюдаются у КПРФ — 104 456 постов (или 24,2%)», — указано на сайте движения «Голос».

У ЛДПР 42 849 постов, что в 3,2 раза меньше по сравнению с упоминаемостью ЕР. У партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 21 519 постов, что в 5,4 меньше, чем у «Единой России», указано в исследовании. У постов с упоминанием «ЕР» самая многочисленная потенциальная аудитория (2736,75 млн подписчиков), у КПРФ вдвое меньше (1325,62 млн). У ЛДПР показатель в 3,8 раза меньше по сравнению с «Единой Россией» (712,94 млн), а у «Справедливой России — Патриоты — За правду» в 9,7 раз меньше (281,77 млн).

«ЕР» лидирует по суммарной вовлеченности постов в соцсетях. Партия опережает КПРФ в 1,14 раза, ЛДПР — в 6,7раз, «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» — в 10,5 раз. При этом на последней, девятой неделе мониторинга (в период с 16 по 22 августа), суммарная вовлеченность по постам «Единой России» оказалась в 1,7 раз выше, чем у КПРФ.

Движение «Голос» провело исследование по собственной инициативе с помощью системы автоматического мониторинга социальных сетей и СМИ «Скан Интерфакс» и Brand Analytics. Мониторинг проводили по названиям партий, в некоторых случаях были включены также сокращенные или неформальные названия (КПРФ, «эсеры», «единоросы»). Мониторинг проводится с 20 июля по 22 августа. Данные собирали в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter), блогах, форумах, сервисах карт, публичных каналах и чатах Telegram. Отчеты по всем партиям проходят регулярную выборочную проверку на предмет выявления постов, которые попали в мониторинг по ошибке. Данные по количеству реакций на посты — неполные. Обычная публикация в соцсетях может собирать реакции на протяжении нескольких дней. В исследовании «Голоса» выгрузка делалась ежедневно. Методика применялась одинаково ко всем партиям, поэтому данные можно использовать для сравнительного анализа. Также отчеты по партиям «Зеленые», «Новые люди», «Родина» и «Яблоко» изначально содержали большое число ошибочных постов, поэтому на протяжении всего периода мониторинга (до восьмой недели включительно) они проходили полную проверку с целью отсева лишних публикаций, отмечает «Голос».