27 августа 2021

Пентагон отказался покупать российский газ для своих баз в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток depositphotos. Москва, пентагон, штаб квартира министерства обороны сша
Министерство обороны США отказалось от российского газа Фото:

Министерство обороны США запретило командованию своих военных баз в Европе закупать российские энергоресурсы. Соответствующее уведомление размещено в Федеральном реестре документов американского правительства.

«Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», — цитирует ТАСС поправки в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS). Запрет направлен на обеспечение энергобезопасности Европы. При этом, военные части США в Азии российский уголь, газ и прочие ресурсы покупать могут.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что России придется продать «Северный поток — 2», чтобы соответствовать газовой директиве ЕС. Кроме того, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что его организация хочет стать независимым управляющим газопроводом «Северный поток-2».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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