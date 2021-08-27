Пентагон отказался покупать российский газ для своих баз в Европе

Министерство обороны США запретило командованию своих военных баз в Европе закупать российские энергоресурсы. Соответствующее уведомление размещено в Федеральном реестре документов американского правительства.
«Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», — цитирует ТАСС поправки в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS). Запрет направлен на обеспечение энергобезопасности Европы. При этом, военные части США в Азии российский уголь, газ и прочие ресурсы покупать могут.
Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что России придется продать «Северный поток — 2», чтобы соответствовать газовой директиве ЕС. Кроме того, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что его организация хочет стать независимым управляющим газопроводом «Северный поток-2».
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