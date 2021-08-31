Белому дому сейчас не до Украины, считает Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вашингтону сейчас не до Украины и встреча президентов этих двух стран выглядит, как провал. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков, добавив, что визит президента Украины Зеленского в США затерялся на фоне заявления Байдена об Афганистане.

«Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом. Все дежурные слова будут сказаны, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой „афганского синдрома“ в США и выглядит как провал», — прокомментировал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Сенатор отметил, что на фоне заявления Байдена об интересах США в Афганистане визит украинского президента затерялся. «Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее», — написал он.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что единственный интерес США в Афганистане — предотвращение террористических атак. Также он пригрозил «Исламскому государству» (террористическая группировка, запрещена в РФ), взявшему на себя ответственность за теракты в Кабуле 26 августа и заметил, что Штатам следует сосредоточиться на противостоянии России и Китаю.