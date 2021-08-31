Американский президент Джо Байден описал новую стратегию США в Афганистане Фото: Susan Walsh AP/TASS

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Единственный интерес США в Афганистане: предотвращение террористических атак. Об этом заявил американский президент Джо Байден и пообещал террористической группировке «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (запрещена на территории РФ) удары возмездия.

«У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей», — цитирует РИА «Новости» телеобращение Джо Байдена к американской нации. Далее, обращаясь к группировке, взявшей на себя ответственность за теракты в Кабуле 26 августа, он сказал: «Мы с вами еще не закончили». По словам Байдена, США обеспечит свою безопасность с помощью «беспощадной прицельной высокоточной стратегии». Ранее сообщалось, что в результате пяти взрывов в аэропорту Кабула погибло около 200 человек (среди них — 13 американцев) и свыше тысячи — пострадало. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена на территории РФ). В ответ США нанесли авиаудар по базе группировки в Афганистане, уничтожив двух главарей ИГИЛ.

По словам Байдена, Соединенным Штатам пора сосредоточиться на угрозах со стороны России и Китая. «Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», — отметил Байден.