ЕР подготовила для выборов почти 100 тысяч наблюдателей

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург, избирательная комиссия, избирательный участок, голосование, российские выборы, выборы в россии, vote, избирательный участок1482
Выборы в Госдуму пройдут в сентябре Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Единая Россия» подготовила 95 тысяч наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель федерального штаба Александр Карелин.

«„Единая Россия“ выставит на избирательные участки 95 тысяч наблюдателей по всей стране. Они будут контролировать легитимность выборов и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Штабы общественной поддержки партии должны помочь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обеспечить безопасность людей», — приводит слова Александра Карелина пресс-служба «Единой России», заявление опубликовано на сайте.

Наблюдателей назначат за три дня до голосования. На каждом участке будет по шесть человек, чтобы они работали «не круглосуточно, а в щадящем режиме», сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В Москве наблюдателями будут 15 тысяч активистов. Голосование будет проходить как на избирательных участках, так и дистанционно с помощью электронной системы, пишут «Дни.ру». Москвичам напомнили, что регистрация на онлайн-голосование завершится 14 сентября, сообщает «Утро.ру».

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