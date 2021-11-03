В Перми скончалась солистка Театра оперы и балета Анна Терентьева

Точная причина смерти Анны Терентьевой не названа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми скончалась ведущая солистка Театра оперы и балета Анна Терентьева. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры. Точная причина смерти балерины не названа.

«С прискорбием сообщаем о том, что скончалась ведущая солистка Пермского балета Анна Терентьева. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщает на официальной странице театра в социальной сети «Вконтакте».

Терентьева поступила в балетную труппу театра после окончания Пермского хореографического училища. Она исполняла сольные партии в таких классических балетах, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан» и «Баядерка». Также в ее репертуар входили постановки ведущих хореографов XX века: «Аполлон Мусагет» Джорджа Баланчина, «Времена года» Джерома Роббинса, «Ромео и Джульетта» Кеннета Макмиллана и другие.