С 11 по 26 октября на перекрестке улиц Карпинского, Стахановской и Мира будет закрыта для транспорта крайняя правая полоса по улице Стахановской. Это связано с устройством дорожного покрытия, монтажом трамвайных путей, а также проведением работ по благоустройству прилегающей территории.
«Кроме того, до 26 октября на перекрестке улиц Карпинского и Пашийской будет действовать временная схема движения для пешеходов. Здесь ведутся работы по строительству тепловых сетей, укладке трамвайных путей, устройству дорожного полотна и тротуаров, а также благоустройству территории», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
Проект реконструкции охватывает весь перекресток улиц Стахановская и Карпинского. Переустройство будет осуществляться поэтапно, чтобы обеспечить возможность проезда транспорта. Власти просят граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.
