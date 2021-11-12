Педиатр: COVID стал в разы опаснее для детей

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В третью волну COVID-19 дети поступали в больницы в два раза реже, сообщает врач Фото:
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Коронавирус COVID-19

Во время четвертой волны COVID-19 дети в московские больницы стали поступать в три-четыре раза чаще, чем в начале пандемии. Об этом заявил журналистам главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов.

«В четвертую волну коронавирусной инфекции в московские стационары стало поступать больше больных COVID-19 детей», — приводит слова Османова ТАСС. По словам врача, по сравнению с предыдущей волной коронавируса, это стало происходить в два раза чаще. Во время первой и второй волн число таких случаев было в три-четыре раза меньше. Всего в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились более 200 тыс. детей.

Также Османов отметил, что стали болеть новорожденные и дети грудного и раннего возраста. «Что еще характерно — заболевание принимает стремительное течение, то есть клиническая картина может трансформироваться в течение считанных дней», — сообщил врач.

Ранее в Москве стартовала третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М». В рамках исследований врачи поставят препарат трем тысячам детей. «Спутник М» создается на базе основной вакцины «Спутник V», однако в уменьшенной в пять раз дозировке. На испытание уже добровольно записались около двух тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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