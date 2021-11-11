Мэрия Екатеринбурга отвоевала у госкорпорации 200 гектаров леса

Чиновники убедили «ДОМ.РФ», что изменение статуса участка несет политические риски Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга отстояла сохранение статуса зеленой зоны за большим участком леса (230 гектаров) рядом с технопарком «Университетский» и озером Шарташ. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к региональному правительству. По словам собеседника агентства, такое решение было принято на одном из недавних совещаний в полпредстве президента РФ в УрФО.

Этот участок является федеральной собственностью, и госкорпорация «ДОМ.РФ» — агент по вовлечению в оборот земель — настаивала, что он должен быть отдан под жилую застройку и возведение объектов образования и науки. Тем более это прописано в действующем генплане — основном градостроительном документе. От чиновников требовалось лишь внесли изменения в правила землепользования и застройки. Дискуссия длилась больше года — с лета 2020-го. «ДОМ.РФ», по неподтвержденным данным, даже выдвигал ультиматум.

«Но мэрия в лице [главы города Алексея] Орлова в итоге убедила, что этот участок трогать нельзя. Вырубка такой большой территории неизбежно вызовет протесты. Аргумент услышали. В итоге в поправках в генплан, которые утвердят к концу года, этот участок будет зеленым», — поделился инсайдер. Собеседник, близкий к другой стороне переговоров, эту информацию URA.RU подтвердил и подчеркнул, что обсуждение не было конфликтным.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в разговоре с URA.RU отметила, что материалы по данному вопросу к ней еще не поступали. «Могу лишь отметить, что администрация Екатеринбурга в рамках подготовки проекта нового генплана очень осторожно и вдумчиво относится к застройке территории. И если вопрос стоит о том, что это зеленая зона, то в вдвойне внимательно и настороженно оценивает проекты застройки», — сказала она. В «ДОМ.РФ» не комментируют ситуацию.

Сейчас участок, о котором идет речь, в генплане-2025 выглядит так Фото: скрин

Так он будет выглядеть после утверждения изменений Фото: скрин