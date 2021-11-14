Губернатор ХМАО предрекла налоговую реформу для нефтяников

Губернатор Югры Наталья Комарова ожидает изменения налогового законодательства для нефтяников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова рассчитывает на помощь депутатов Госдумы от ХМАО в вопросе изменения системы налогообложения для нефтяной отрасли. Об этом она заявила во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«На совещании с участием российского вице-премьера Юрия Борисова недропользователи высказывали мнение о том что действующее состояние российского законодательства, в том числе и налоговое отстает от состояние материально-сырьевой базы. Почти 27% добычи нефти приходится на трудноизвлекаемые запасы. Нужно донастроить законодательство РФ, в том числе в части характеристик материально-сырьевой базы, которой мы располагаем. Чтобы синхронизировать интересы государства и бизнеса, эту работу нужно проводить», — прокомментировали Комарова.

Она также добавила, что при комитете по бюджету и налогам Госдумы создана рабочая группа, где идет обсуждение изменений налогового законодательства. Возглавляет ее Ольга Ануфриева, представляющая в федеральном парламенте Югру. «Наши представители в Госдуме — Ольга Ануфриева возглавляет рабочую группу. Поэтому у нас у всех есть большие ожидания от эффективности ее деятельности и ожидаемых решений на этот счет», — добавила глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в начале года пытался со своей стороны пролоббировать изменения налогового законодательства. В противном случае он грозил сокращением добычи полезных ископаемых в ХМАО. Совещание на этот счет в Югре проводил российский вице-премьер Юрий Борисов.