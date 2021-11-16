Россия увеличила поставки секретных товаров в страны НАТО

В 2021 году Россия увеличила экспорт товаров секретных категорий в страны НАТО. Согласно данным Российской таможни, в десятку крупнейших экспортеров секретных товаров вошли шесть стран Североатлантического альянса.
«Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (поставки оружия, самолетов, ядерных материалов) в ряд государств блока НАТО. В первую десятку импортеров такой продукции из России за январь—сентябрь 2021 года вошли США — второе место, Чехия — третье место, Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды — с 7-го по 10-е места», — передает РБК данные таможни.
Согласно данным таможни, по сравнению с прошлым годом экспорт секретных материалов в США вырос до 841 млн долларов. Больше всего поставки выросли в Чехию: со 102 млн долларов до 706 млн. Отмечается, что рост экспорта в Европу вызван техническими причинами, связанными с ремонтом российских самолетов. А большая часть экспорта в США — это патроны для гражданского стрелкового оружия и низкообогащенный уран.
Новые санкции США ставят под угрозу экспорт российских боеприпасов. На данный момент Россия является главным поставщиком патронов в США. Сама Россия почти в 8 раз увеличила экспорт засекреченных товаров из Белоруссии, пишет «Национальная служба новостей». За первые семь месяцев текущего года он составил 8,2 млрд долларов.
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