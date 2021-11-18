В Перми у федерального ритейлера изъяли и уничтожили товар

Одежду на 100 тысяч рублей изъяли в магазине Familia Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский магазин сети Familia оштрафовали за продажу одежды без маркировки, товар при этом изъяли и уничтожили. Нарушение правил маркировки кодом «Честный знак» обнаружил покупатель, после чего было возбуждено административное дело, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«В реализации ООО „Максима Групп“, которое работает под брендом „Familia“, находились товары без средств идентификации „Честный знак“, с поврежденными кодами идентификации (а равно без), а также коды, которые были выведены из оборота. На разных единицах товара присутствовал один код идентификации, который должен быть уникальным для каждой единицы товара», — говорится на сайте управления.

В ведомстве поясняют, что система «Честный знак» позволяет отсканировать специальный код на товаре и узнать место и дату производства, состав, вес, бренд, условия хранения, что позволяет не сомневаться в легальности товара и его безопасности. За нарушение маркировки пермского предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей. А товар на сумму свыше 100 тысяч изъяли и уничтожили.