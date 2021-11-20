Регионы УрФО бьют рекорды по заболеваемости коронавирусом

За сутки коронавирусом заражаются более 30 тысяч россиян ежедневно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два региона Уральского федерального округа — Свердловская и Челябинская области — в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего за последние сутки в России выявили 37 120 новых случаев заражения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека», — говорится на официальном сайте организации.

Среди уральских регионов наибольшее число заражений в Свердловской области — 749 человек. Также лидирует Челябинская область — 606 заболевших и 30 умерших — это повторение рекорда, который несколько раз фиксировался в октябре и ноябре. В Пермском крае — 696 заразившихся, в Тюменской области — 333, в Курганской области — 212. В ХМАО и ЯНАО — по 260 и 142 случая соответственно.

Ранее URA.RU писало, что заболеваемость в РФ начала постепенно снижается. Так, на середину ноября сообщалось, что заражение коронавирусом россиян пятый день подряд стабильно уменьшается.