Заболеваемость по коронавирусу в РФ снижается пятый день подряд

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За сутки в России скончались 1 211 пациентов с коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Статистика по заболеваемости продолжает снижаться пятый день подряд. Днем ранее оперштаб зафиксировал 38 823 новых случаев COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 972 человека», — передает оперштаб в своем telegram-канале.

На Урале первое место по количеству зараженных сохраняет Свердловская область — 725 пациентов. В Челябинской области заболели 585 человек, в Тюменской области — 347, в ХМАО — 261. В Курганской области и ЯНАО зафиксировали 214 и 145 новых случаев COVID-19 соответственно. В Пермском крае заразились 697 человек.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что коллективный иммунитет в России может достигнуть 80% к лету 2022 года. По его мнению, подтолкнуть население к вакцинации может система QR-кодов. Соответствующий законопроект правительство РФ уже внесло в Госдуму РФ. Если поправки примут, то предъявлять QR-коды нужно будет в транспорте и общественных местах. Система будет действовать до 1 июня 2022 года, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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