Тело обнаружили на следующий день после трагедии (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте, где 24 ноября в квартире нашли тела трех молодых мужчин и девушки, в том же доме обнаружили еще одного погибшего. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Труп обнаружили 25 ноября в квартире, расположенной этажом выше. Кроме людей, погибли две кошки. Это еще одно свидетельство версии, что причиной стала неисправность газового оборудования и плохое состояние вентиляции. Скорее всего, газ распространился по вентиляционному каналу», — пояснил инсайдер.

По данным URA.RU, четырех молодых людей нашли мертвыми накануне, в 21:10 в квартире дома по улице Аносова. Ими оказались 25-летний Николай С., 20-летняя Анастасия Р., 20-летняя Виолетта Х., а также 22-летняя Анастасия Г. В мусорном ведре обнаружились лишь две бутылки из-под пива, а тела не имели внешних признаков насилия — это вызвало массу слухов среди горожан.

«С привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции будет проверено соблюдение законодательства при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Предварительно, возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Относительно еще одного погибшего мы пока информацией не располагаем», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возможно, именно эта газовая колонка погубила пятерых златоустовцев Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области