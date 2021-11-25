25 ноября 2021

В Златоусте нашли пятый труп в доме, где погибла молодая компания. Источник

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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, труп, тело, ритуальная служба, похоронщики
Тело обнаружили на следующий день после трагедии (фото из архива) Фото:

В Златоусте, где 24 ноября в квартире нашли тела трех молодых мужчин и девушки, в том же доме обнаружили еще одного погибшего. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Труп обнаружили 25 ноября в квартире, расположенной этажом выше. Кроме людей, погибли две кошки. Это еще одно свидетельство версии, что причиной стала неисправность газового оборудования и плохое состояние вентиляции. Скорее всего, газ распространился по вентиляционному каналу», — пояснил инсайдер.

По данным URA.RU, четырех молодых людей нашли мертвыми накануне, в 21:10 в квартире дома по улице Аносова. Ими оказались 25-летний Николай С., 20-летняя Анастасия Р., 20-летняя Виолетта Х., а также 22-летняя Анастасия Г. В мусорном ведре обнаружились лишь две бутылки из-под пива, а тела не имели внешних признаков насилия — это вызвало массу слухов среди горожан.

«С привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции будет проверено соблюдение законодательства при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Предварительно, возможной причиной смерти является неисправность в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Относительно еще одного погибшего мы пока информацией не располагаем», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возможно, именно эта газовая колонка погубила пятерых златоустовцев
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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