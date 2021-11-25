25 ноября 2021

Челябинский депутат подает в суд на заксобрание

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, фирстов степан
Руководитель региональных «пенсионеров» считает, что права партийцев были нарушены (фото из архива) Фото:

Лидер челябинского отделения «Партии пенсионеров», депутат ЗСО Степан Фирстов подает в суд на законодательное собрание области. Как сообщил URA.RU Фирстов, их представителя не включили в новый состав избирательной комиссии региона.

«Представитель от нашей партии не вошел в новый состав избирательной комиссии Челябинской области от законодательного собрания. Мы подавали заявку, но нашу кандидатуру отклонили в ЗСО. Сейчас мы проверили все нормы закона и считаем, что имеем право войти в состав регионального избиркома. Подаем на заксобрание в суд», — заявил URA.RU Фирстов.

Состав избирательной комиссии Челябинской области уже сформирован. Свою квоту из семи человек в заксобрание региона ранее утвердили 24 ноября. Затем было подписано постановление губернатора Алексея Текслера о семи членах комиссии по квоте главы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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