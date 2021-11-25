Челябинский депутат подает в суд на заксобрание

Руководитель региональных «пенсионеров» считает, что права партийцев были нарушены (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер челябинского отделения «Партии пенсионеров», депутат ЗСО Степан Фирстов подает в суд на законодательное собрание области. Как сообщил URA.RU Фирстов, их представителя не включили в новый состав избирательной комиссии региона.

«Представитель от нашей партии не вошел в новый состав избирательной комиссии Челябинской области от законодательного собрания. Мы подавали заявку, но нашу кандидатуру отклонили в ЗСО. Сейчас мы проверили все нормы закона и считаем, что имеем право войти в состав регионального избиркома. Подаем на заксобрание в суд», — заявил URA.RU Фирстов.

Состав избирательной комиссии Челябинской области уже сформирован. Свою квоту из семи человек в заксобрание региона ранее утвердили 24 ноября. Затем было подписано постановление губернатора Алексея Текслера о семи членах комиссии по квоте главы региона.