КПРФ создала свой проект бюджета РФ, не поддержав вариант Кабмина

Проект бюджета, подготовленный КПРФ, позволит решить все насущные проблемы общества, заявил Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

КПРФ подготовила для России новый бюджет размером в 33 триллиона рублей. Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов. По его словам, подготовленный коммунистами документ позволит решить «самые насущные проблемы общества».

«Между тем, КПРФ подготовила для страны бюджет развития в 33 трлн рублей! Если он будет принят, то это позволило бы решить самые насущные проблемы нашего общества. Следуя наказам избирателей, мы будем бороться за бюджет в интересах народа, а не олигархов!» — написал Геннадий Зюганов в своем telegram-канале.

Ранее Госдума РФ приняла проект федерального бюджета на 2022—2024 годы с профицитом 1,32 триллиона рублей. В его разработке совместно с правительством РФ участвовала партия «Единая Россия». Доходы государства составят 25,02 триллиона рублей, а расходы — 23,69 триллиона рублей. До этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что профицит бюджета позволит направить дополнительные деньги на поддержку семей с детьми.

КПРФ и партия «Справедливая Россия — За правду» выступили против проекта федерального бюджета. По словам председателя комитета Госдумы РФ по бюджету, Андрея Макарова, таким образом они проголосовали за кризис в стране. Он заявил, что КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» выступили против социального обеспечения инвалидов, пожилых граждан и семей с детьми.