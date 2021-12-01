01 декабря 2021

В Киеве завершился первый день массовых протестов

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, революция, правый сектор, протест, площадь независимости, народное вече
Участники митинга заявили, что будут добиваться мирной смены власти (архивное фото) Фото:

Митинг противников политики действующей власти Украины, начавшийся в Киеве 1 декабря, завершился. В акции участвовало более тысячи человек.

Шествие проходило мимо офиса президента Украины Владимира Зеленского, Верховной рады и кабинета министров, сообщает РИА «Новости». Митингующие скандировали «импичмент», «Зеленский, уходи!», «Ермака — в отставку!», а также забросали монетами здание президентской администрации.

По словам участников акции, 1 декабря началась бессрочная кампания «полной перезагрузки власти», добавив, что они будут добиваться мирной смены власти, чтобы «в Киеве не пролилось ни капли крови». Митинг завершился на улице Грушевского возле Европейской площади.

Ранее сообщалось о начале митингов против украинских властей в Киеве. Активисты забросали офис Зеленского мелочью с криками «на билет на Ростов», полиция им не помешала. 26 ноября президент Украины сообщил о готовящемся государственном перевороте и обвинил в провокации олигарха Рината Ахметова. После этого акции всех украинских компаний резко упали на Лондонской бирже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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