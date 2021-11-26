26 ноября 2021

Слова Зеленского приблизили Украину к бедности

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
По словам Арсена Авакова, за два часа Украина лишилась миллиардов долларов Фото:

Акции всех украинских компаний на Лондонской бирже резко упали после слов президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в эфире телеканала «Украина 24». Об этом заявил экс-министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. За два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно», — сказал Арсен Аваков в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Эти два часа Украина потеряла миллиарды долларов, добавил экс-министр. «Я не хотел бы, чтоб наш президент был причиной таких ситуаций», — резюмировал Аваков.

Ранее сообщалось, что Зеленский предупредил о готовящемся к 1 декабря госперевороте на Украине, в котором участвует олигарх Ринат Ахметов. Бизнесмен возмутился из-за лжи украинского лидера об его участии в перевороте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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