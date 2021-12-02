Жительница Испании взыскала алименты с челябинца в евро

Сумма долга насчитывалась исходя из суммы в 5 тысяч евро в месяц (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные приставы Челябинска взыскали более 4,4 миллиона рублей алиментов с жителя города. Взыскателем стала гражданка Королевства Испании, чем и объясняется столь крупная сумма. Об этом URA.RU сообщили в УФССП России по региону.

«В Курчатовском районном отделе судебных приставов Челябинска исполнено судебное требование о взыскании с местного жителя крупной суммы алиментов — более 4,4 миллионов рублей. Взыскателем является гражданка Испании — бывшая супруга челябинца», — заявили в в пресс-службе ведомства.

Первоначально решение о выплате алиментов жителем Челябинска было вынесено судом одного из муниципалитетов Королевства Испании. Затем законность и правомочность этого решения подтвердил Челябинский областной суд. Бывшая испанская супруга потребовала от экс-мужа алиментных платежей за отдельные периоды времени — исходя из суммы 5 тысяч евро в месяц.

У должника в собственности есть жилая и коммерческая недвижимость в Челябинске, Москве, Краснодарском крае и счета в кредитных учреждениях. Приставы провели арестные мероприятия одного из объектов недвижимости должника. Далее со счета жителя Челябинска была взыскана сумма в объеме 4 миллиона 426 тысяч рублей. Взысканные деньги перечислили жительнице Испании.