Челябинцам рассказали, как организованы выборы в СИЗО

В челябинских СИЗО открыты избирательные участки на каждом этаже
Александр Дребит рассказал об организации выборов в СИЗО
Александр Дребит рассказал об организации выборов в СИЗО
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

В следственных изоляторах Челябинской области избирательные участки организованы на каждом этаже зданий. Об особенностях избирательного процесса в местах принудительного содежржания граждан рассказал старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по региону Александр Дребит в Центре общественного наблюдения (ЦОН).

«В следственных изоляторах избирательный процесс организован практически также, как в школах или больницах. На каждом этаже есть избирательный участок, где находятся сотрудники нашего учреждения, избирательная комиссия, обязательно есть видеонаблюдение. Единственное отличие — никаких гражданских лиц и избирателей выводят из камер», — уточнил Дребит.

Инспектор пояснил, что у каждого избирателя в СИЗО есть возможность зайти в кабинку для голосования и сделать свой выбор. Участвовать в голосовании согласились все находящиеся в СИЗО, при этом никаких нарушений зафиксировано не было.

