Челябинцам объяснили правила временного медотвода от вакцинации

Не всем челябинцам нужно торопиться поставить прививку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области могут получить временный медицинский отвод от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили URA.RU в минздраве региона.

«Такая ситуация возможна, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии: температура выше 37 градусов, „скачет“ сатурация (насыщенность крови кислородом — ред.), общее недомогание. Кроме того, допустимо сделать „паузу“ при обострении хронических заболеваний и ОРВИ», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Чтобы получить справку о медотводе при наличии постоянных или временных противопоказаний к вакцинации к COVID-19, нужно сначала обратиться к участковому терапевту. Но окончательное решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где пациент наблюдается с заболеванием», — конкретизировала алгоритм действий главный внештатный специалист по медицинской профилактике области Ольга Агеева.

Постоянными противопоказаниями к вакцинации на сегодня являются тяжелые аллергические реакции (отек Квинке, анафилактический шок, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины). При временных противопоказаниях прививку можно сделать через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Сейчас в Челябинской области имеют медотводы к вакцинации порядка шести тысяч человек, для 600 из них прививка противопоказана категорически. Губернатор Алексей Текслер распорядился приравнять действующие медотводы к QR-кодам — этот порядок начнет действовать с 1 февраля, когда вступит в силу соответствующий федеральный закон.