02 декабря 2021

Текслер решит вопрос по QR-кодам для особой категории челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум молодежи Челябинской области «Территория смыслов Южного Урала». Челябинская область, текслер алексей
Алексей Текслер позволит не вакцинироваться тем, кто имеет медотвод Фото:
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Челябинский губернатор Алексей Текслер ослаби ограничения, введенные из коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, QR-коды смогут получить жители области, имеющие отвод от вакцинации от COVID-19 по медицинским показаниями. Это произойдет, когда вступит в силу соответствующий федеральный закон.

«По решению оперативного штаба наряду с QR-кодом будет действовать документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации. Изменения вступают в силу с момента официального опубликования документа», — отметили в пресс-службе.

На брифинге 1 декабря первый вице-губернатор региона Ирина Гехт заявила, что около шести тысяч жителей Челябинской области имеют медотводы и по состоянию здоровья не могут сделать прививку от COVID. Средних 600 человек, кому нельзя категорически вакцинироваться. С просьбой принять решение по выдаче QR-кодов для этой категории, Текслера просили жители. Федеральный закон на эту тему вступит в силу с 1 февраля.

Целый ряд ограничений решением оперштаба региона был введен с 8 ноября. Запрещена работа кафе и ресторанов в ночное время, а с 1 декабря и до окончания новогодних каникул доступ в заведения общепита возможен только при наличии QR-кодов. Также QR-коды необходимы при посещении предприятий сферы услуг, учреждений культуры и спорта, ТРК и магазинов площадью свыше 400 квадратных метров.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер ослаби ограничения, введенные из коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, QR-коды смогут получить жители области, имеющие отвод от вакцинации от COVID-19 по медицинским показаниями. Это произойдет, когда вступит в силу соответствующий федеральный закон. «По решению оперативного штаба наряду с QR-кодом будет действовать документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации. Изменения вступают в силу с момента официального опубликования документа», — отметили в пресс-службе. На брифинге 1 декабря первый вице-губернатор региона Ирина Гехт заявила, что около шести тысяч жителей Челябинской области имеют медотводы и по состоянию здоровья не могут сделать прививку от COVID. Средних 600 человек, кому нельзя категорически вакцинироваться. С просьбой принять решение по выдаче QR-кодов для этой категории, Текслера просили жители. Федеральный закон на эту тему вступит в силу с 1 февраля. Целый ряд ограничений решением оперштаба региона был введен с 8 ноября. Запрещена работа кафе и ресторанов в ночное время, а с 1 декабря и до окончания новогодних каникул доступ в заведения общепита возможен только при наличии QR-кодов. Также QR-коды необходимы при посещении предприятий сферы услуг, учреждений культуры и спорта, ТРК и магазинов площадью свыше 400 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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