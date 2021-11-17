В России создадут базу непривитых с медотводом

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Противопоказания к прививке есть примерно у 10% жителей страны Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России создадут реестр непривитых граждан с медицинским отводом. Данные об этом отражены в приказе Минздрава РФ.

«Внесение в информационный ресурс учета информации о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции вступает в силу 1 февраля 2022 года», — написано в документе. Кроме того, согласно приказу, QR-коды людям, имеющим противопоказания, выдаваться не будут.

Они получат сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, каждый случай будет рассматриваться отдельно. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что более 10% взрослого населения страны может иметь различные противопоказания к вакцинации.

Ранее URA.RU рассказывало, из-за чего можно получить пожизненный медотвод от прививки. По мнению замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяны Руженцовой, основанием для медотвода может стать только тяжелая аллергия на вакцину и ее компоненты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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