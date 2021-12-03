Мэр Нижневартовска официально вступил в должность

Инаугурация градоначальника Дмитрия Кощенко состоялась во дворце искусств

Избранный глава Нижневартовска официально вступил в должность. Информацию об этом с церемонии инаугурации передает корреспондент URA.RU.

В ходе инаугурации Кощенко присягнул на верность жителям Нижневартовска. Вручил удостоверение главы города мэру спикер думы столицы Самотлора Алексей Сатинов. «Кощенко Дмитрий Александрович официально вступил в должность главы Нижневартовска», — объявил Сатинов.

В ходе своего выступления Кощенко поблагодарил депутатов, жителей и губернатора ХМАО за оказанное ему доверие. «Мы с администрацией города сделаем все, чтобы это доверие оправдать. Считаю, что необходимо сохранить то лучшее, что было создано и продолжить курс на развитие», — сказал градоначальник.

К поздравлениям присоединились депутаты думы ХМАО, Тюменской облдумы, общественники и чиновники. Церемония инаугурации прошла в городском дворце искусств.

Ранее URA.RU в Нижневартовске выбрали главу города. Фаворит мэрской гонки получил все голоса присутствующих депутатов.