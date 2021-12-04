В Telegram и Facebook произошел сбой

Пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, а также социальной сети Facebook. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
За последние полчаса несколько сотен пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram. Они не могут загрузить веб-сайт и зайти в приложение, следует из данных сервиса Downdetector.
Также с данными проблемами столкнулись пользователи Facebook. Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.
Сегодня с проблемами в работе приложения столкнулись пользователи социальной сети Instagram. Судя по информации интернет-ресурса, жалобы на сбои в работе Instagram стали появляться с 16:39 по московскому времени. До этого неполадки в работе приложения наблюдались вечером 3 декабря.
Пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, а также социальной сети Facebook. Об этом сообщается на сайте Downdetector. За последние полчаса несколько сотен пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram. Они не могут загрузить веб-сайт и зайти в приложение, следует из данных сервиса Downdetector. Также с данными проблемами столкнулись пользователи Facebook. Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран. Сегодня с проблемами в работе приложения столкнулись пользователи социальной сети Instagram. Судя по информации интернет-ресурса, жалобы на сбои в работе Instagram стали появляться с 16:39 по московскому времени. До этого неполадки в работе приложения наблюдались вечером 3 декабря.