В Telegram и Facebook произошел сбой

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Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, интернет, социальные сети, соцсети, telegram
Пользователи Telegram, Instagram и Facebook пожаловались на сбои Фото:

Пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, а также социальной сети Facebook. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

За последние полчаса несколько сотен пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram. Они не могут загрузить веб-сайт и зайти в приложение, следует из данных сервиса Downdetector.

Также с данными проблемами столкнулись пользователи Facebook. Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.

Сегодня с проблемами в работе приложения столкнулись пользователи социальной сети Instagram. Судя по информации интернет-ресурса, жалобы на сбои в работе Instagram стали появляться с 16:39 по московскому времени. До этого неполадки в работе приложения наблюдались вечером 3 декабря.

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Пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram, а также социальной сети Facebook. Об этом сообщается на сайте Downdetector. За последние полчаса несколько сотен пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram. Они не могут загрузить веб-сайт и зайти в приложение, следует из данных сервиса Downdetector. Также с данными проблемами столкнулись пользователи Facebook. Отмечается, что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран. Сегодня с проблемами в работе приложения столкнулись пользователи социальной сети Instagram. Судя по информации интернет-ресурса, жалобы на сбои в работе Instagram стали появляться с 16:39 по московскому времени. До этого неполадки в работе приложения наблюдались вечером 3 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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