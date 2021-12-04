В Instagram произошел сбой

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
На сбои в Instagram жалуются пользователи соцсети Фото:

Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Судя по информации интернет-ресурса, жалобы на сбои в работе Instagram стали появляться с 16:39 по московскому времени. До этого неполадки в работе приложения наблюдались вечером 3 декабря.

Два месяца назад, 4 октября, произошел масштабный сбой в работе WhatsApp, Facebook и Instagram. На это жаловались пользователи по всему миру. Также тысячи людей сообщали о проблемах в работе TikTok и Telegram.

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Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Судя по информации интернет-ресурса, жалобы на сбои в работе Instagram стали появляться с 16:39 по московскому времени. До этого неполадки в работе приложения наблюдались вечером 3 декабря. Два месяца назад, 4 октября, произошел масштабный сбой в работе WhatsApp, Facebook и Instagram. На это жаловались пользователи по всему миру. Также тысячи людей сообщали о проблемах в работе TikTok и Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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