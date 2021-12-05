Противники QR-кодов нагрянули в свердловский Роспотребнадзор

Дмитрию Козловских направили 1000 обращений от граждан области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Активисты движения «РодНадзор» и «Совет граждан Свердловской области», выступающие против введения QR-кодов, принесли тысячу обращений граждан в управление Роспотребнадзора по Свердловской области, написанных на имя главы ведомства Дмитрия Козловских. Информация об этом появилась в instagram-аккаунте ekb_pravda.

«Мы находимся около отделения свердловского Роспотребнадзора. И сегодня „Совет граждан“ отправляется подать обращение на имя главного санитарного врача Дмитрия Козловских. Сегодня Дмитрий Николаевич не принимает, у него последний прием был в ноябре, но сегодня принимает его заместитель. Мы очень надеемся попасть на прием», — сказала активистка в своем видеообращении.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу свердловского управления Роспотребнадзора. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что пикет «За верховенство национального законодательства России — за права человека» прошел в Екатеринбурге. Изначально тема анонсировалась организаторами именно так. Однако уже на пикете выяснилось, что основной темой стали QR-коды. Пикет начался со стычки организаторов и известного свердловского журналиста Иннокентия Шеремета, который недавно переболел коронавирусом.