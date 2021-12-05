05 декабря 2021
04 декабря 2021

Противники QR-кодов нагрянули в свердловский Роспотребнадзор

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Дмитрию Козловских направили 1000 обращений от граждан области Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Активисты движения «РодНадзор» и «Совет граждан Свердловской области», выступающие против введения QR-кодов, принесли тысячу обращений граждан в управление Роспотребнадзора по Свердловской области, написанных на имя главы ведомства Дмитрия Козловских. Информация об этом появилась в instagram-аккаунте ekb_pravda.

«Мы находимся около отделения свердловского Роспотребнадзора. И сегодня „Совет граждан“ отправляется подать обращение на имя главного санитарного врача Дмитрия Козловских. Сегодня Дмитрий Николаевич не принимает, у него последний прием был в ноябре, но сегодня принимает его заместитель. Мы очень надеемся попасть на прием», — сказала активистка в своем видеообращении.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу свердловского управления Роспотребнадзора. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что пикет «За верховенство национального законодательства России — за права человека» прошел в Екатеринбурге. Изначально тема анонсировалась организаторами именно так. Однако уже на пикете выяснилось, что основной темой стали QR-коды. Пикет начался со стычки организаторов и известного свердловского журналиста Иннокентия Шеремета, который недавно переболел коронавирусом.

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Активисты движения «РодНадзор» и «Совет граждан Свердловской области», выступающие против введения QR-кодов, принесли тысячу обращений граждан в управление Роспотребнадзора по Свердловской области, написанных на имя главы ведомства Дмитрия Козловских. Информация об этом появилась в instagram-аккаунте ekb_pravda. «Мы находимся около отделения свердловского Роспотребнадзора. И сегодня „Совет граждан“ отправляется подать обращение на имя главного санитарного врача Дмитрия Козловских. Сегодня Дмитрий Николаевич не принимает, у него последний прием был в ноябре, но сегодня принимает его заместитель. Мы очень надеемся попасть на прием», — сказала активистка в своем видеообращении. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу свердловского управления Роспотребнадзора. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что пикет «За верховенство национального законодательства России — за права человека» прошел в Екатеринбурге. Изначально тема анонсировалась организаторами именно так. Однако уже на пикете выяснилось, что основной темой стали QR-коды. Пикет начался со стычки организаторов и известного свердловского журналиста Иннокентия Шеремета, который недавно переболел коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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