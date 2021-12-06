В Тюмени из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки. Видео

07 декабря 2021 в 12:11 Размер текста - 17 +

В доме загорелась квартира на восьмом этаже (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В многоэтажном доме по улице Свердлова в Тюмени случился пожар, из зоны которого эвакуировали четырех человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области. «7 декабря в 10:56 поступил вызов на улицу Свердлова, где в доме №1 произошел пожар в одной из квартир. Из жилья эвакуировали четырех человек, пострадавших и погибших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит узнать, из-за чего случился пожар. Ранее URA.RU писало, что в историческом здании в центре Тюмени сожгли обувную мастерскую. Владельцы оценили ущерб в миллион рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В многоэтажном доме по улице Свердлова в Тюмени случился пожар, из зоны которого эвакуировали четырех человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области. «7 декабря в 10:56 поступил вызов на улицу Свердлова, где в доме №1 произошел пожар в одной из квартир. Из жилья эвакуировали четырех человек, пострадавших и погибших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит узнать, из-за чего случился пожар. Ранее URA.RU писало, что в историческом здании в центре Тюмени сожгли обувную мастерскую. Владельцы оценили ущерб в миллион рублей.