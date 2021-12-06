06 декабря 2021
05 декабря 2021

В Тюмени из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, последствия пожара, многоквартирный дом
В доме загорелась квартира на восьмом этаже (архивное фото) Фото:

В многоэтажном доме по улице Свердлова в Тюмени случился пожар, из зоны которого эвакуировали четырех человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

«7 декабря в 10:56 поступил вызов на улицу Свердлова, где в доме №1 произошел пожар в одной из квартир. Из жилья эвакуировали четырех человек, пострадавших и погибших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит узнать, из-за чего случился пожар.

Ранее URA.RU писало, что в историческом здании в центре Тюмени сожгли обувную мастерскую. Владельцы оценили ущерб в миллион рублей.

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В многоэтажном доме по улице Свердлова в Тюмени случился пожар, из зоны которого эвакуировали четырех человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области. «7 декабря в 10:56 поступил вызов на улицу Свердлова, где в доме №1 произошел пожар в одной из квартир. Из жилья эвакуировали четырех человек, пострадавших и погибших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит узнать, из-за чего случился пожар. Ранее URA.RU писало, что в историческом здании в центре Тюмени сожгли обувную мастерскую. Владельцы оценили ущерб в миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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