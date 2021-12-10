Илья Варламов назвал пенсию «наказанием», а выплаты пожилым людям «нищенской подачкой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Илья Варламов в своих социальных сетях предложил переименовать «возраст дожития» — так в России официально называют пенсию — в «возраст выживания». Он назвал это время «наказанием», а выплаты пожилым людям «нищенской подачкой». Подписчики Варламова поддержали и признались, что с ужасом ждут пенсию. Многих заинтересовал вопрос — почему люди, которые работали всю жизнь, получают маленькие выплаты?

«В России на чиновничьем языке пенсионный возраст еще называют возрастом дожития. Но, учитывая размеры пенсий, его вполне можно было бы назвать возрастом выживания», — написал Илья Варламов на своей странице в Instagram.

Подписчики блогера признались, что боятся наступления пенсии. Некоторые заявили, что будут работать в пожилом возрасте из последних сил. Часть комментаторов обратила внимание Варламова на то, что в России многие трудоспособные граждане также получают небольшую заработную плату.

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