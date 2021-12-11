11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

Пожарные пожаловались на хамство пермских водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение перекрытия в поликлинике №5. Курган, пожарная машина
Каждая минута промедления пожарных может стоить кому-то жизни Фото:

Пожарные в Перми отмечают, что автолюбители не реагируют на спецсигналы и не уступают дорогу машинам спасателей. Сотрудники МЧС и ГИБДД провели в Свердловском районе города совместный рейд по выявлению нарушителей.

«До места происшествия пожарные должны прибыть за десять минут в городе и 20 — в сельских районах. В пожарной охране отмечают, что водители все чаще не хотят пропускать машину с проблесковыми маячками», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

За такое нарушение грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или лишение прав. В ходе последнего рейда автоинспекторы выписали три протокола в отношении водителей, не уступивших дорогу спецтранспорту.

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Пожарные в Перми отмечают, что автолюбители не реагируют на спецсигналы и не уступают дорогу машинам спасателей. Сотрудники МЧС и ГИБДД провели в Свердловском районе города совместный рейд по выявлению нарушителей. «До места происшествия пожарные должны прибыть за десять минут в городе и 20 — в сельских районах. В пожарной охране отмечают, что водители все чаще не хотят пропускать машину с проблесковыми маячками», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. За такое нарушение грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или лишение прав. В ходе последнего рейда автоинспекторы выписали три протокола в отношении водителей, не уступивших дорогу спецтранспорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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