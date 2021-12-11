Пожарные пожаловались на хамство пермских водителей

Каждая минута промедления пожарных может стоить кому-то жизни Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожарные в Перми отмечают, что автолюбители не реагируют на спецсигналы и не уступают дорогу машинам спасателей. Сотрудники МЧС и ГИБДД провели в Свердловском районе города совместный рейд по выявлению нарушителей.

«До места происшествия пожарные должны прибыть за десять минут в городе и 20 — в сельских районах. В пожарной охране отмечают, что водители все чаще не хотят пропускать машину с проблесковыми маячками», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

За такое нарушение грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или лишение прав. В ходе последнего рейда автоинспекторы выписали три протокола в отношении водителей, не уступивших дорогу спецтранспорту.