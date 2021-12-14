14 декабря 2021

В пермской структуре «Роскосмоса» антиваксерам вызвали врача

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Врач провела профилактическую беседу с противниками вакцинации Фото:
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В Перми руководство НПО «Искра», которое входит структуру «Роскосмоса», для беседы с противниками вакцинации от COVID-19 пригласило представителей регионального минздрава. Врач Ирина Батюкова рассказала работникам предприятия о свойствах российской вакцины, противопоказаниях и последствиях коронавируса.

«Это первое масштабное мероприятие такого рода, однако его организация оказалась необходимой в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и негативной информационной повесткой. НПО „Искра“ действует исходя из приказа главного санитарного врача Пермского края об обязательной вакцинации определенных групп населения. Тем не менее многие работники ввиду недостаточной осведомленности и других причин отказываются прививаться против коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении минздрава.

По словам заместителя гендиректора «Искры» Дмитрия Васенина, в компании предпочитают «направить свои усилия не на отстранение сотрудников, а на мониторинг ситуации и прямой диалог с ними». Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники завода «Машиностроитель», которых отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться, готовят иски к руководству. Параллельно суд рассматривает коллективный иск к главе регионального управления Роспотребнадзора Виталию Костареву. Заявители требуют отменить его постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.

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В Перми руководство НПО «Искра», которое входит структуру «Роскосмоса», для беседы с противниками вакцинации от COVID-19 пригласило представителей регионального минздрава. Врач Ирина Батюкова рассказала работникам предприятия о свойствах российской вакцины, противопоказаниях и последствиях коронавируса. «Это первое масштабное мероприятие такого рода, однако его организация оказалась необходимой в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и негативной информационной повесткой. НПО „Искра“ действует исходя из приказа главного санитарного врача Пермского края об обязательной вакцинации определенных групп населения. Тем не менее многие работники ввиду недостаточной осведомленности и других причин отказываются прививаться против коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении минздрава. По словам заместителя гендиректора «Искры» Дмитрия Васенина, в компании предпочитают «направить свои усилия не на отстранение сотрудников, а на мониторинг ситуации и прямой диалог с ними». Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники завода «Машиностроитель», которых отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться, готовят иски к руководству. Параллельно суд рассматривает коллективный иск к главе регионального управления Роспотребнадзора Виталию Костареву. Заявители требуют отменить его постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.
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